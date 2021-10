Il voto delle 4 sezioni non muta niente in consiglio comunale anche tra i consiglieri

Alle 18.41 arrivano anche i dati dell’ultima sezione, la 73, delle quattro chiamate al voto nuovamente per le elezioni amministrative dopo la sentenza del Tar Calabria che annullava solo in parte il risultato elettorale del 2019. Dopo 10 mesi di commissariamento, uno spoglio durato più di 9 ore, però i risultati dicono che nulla cambierà in via Perugini.

Confermati infatti i “piazzamenti” delle varie singole liste per come emerso nel 2019, e all’interno di ognuna dei candidati la conferma dei consiglieri “in bilico” sia nella fila di Fratelli d’Italia (Gianturco 81 voti, Rosina Mercurio 21) che in Forza Italia (Antonio Mastroianni con 83 voti supera Matteo Folino come più eletto, Rossana Africano 38).

IL CALCOLO PARZIALE

Nelle “mini amministrative” che hanno visto esprimere il proprio voto 1112 cittadini, circa la metà del corpo elettorale chiamato alle urne, si conferma in parte l’esito che aveva portato al ballottaggio le due anime del centrodestra:

Paolo Mascaro 368 (35.73%)

Ruggero Pegna 327 (31.75%)

Massimo Cristiano 163 (15.83%)

Eugenio Guarascio 113 (10.97%)

Silvio Zizza 34 (3.3%)

Rosario Piccioni 25 (2.43%).

A livello di liste le scelte degli elettori hanno visto:

Unione Di Centro 11

Forza Italia 186

Fratelli D’Italia 148

Movimento Cinque Stelle 34

Nuova Lamezia Cristiano 28

La Svolta Massimo Cristiano 128

Lista Civica Guarascio Sindaco 17

Partito Democratico 101

Lamezia Bene Comune 5

Lamezia Insieme 8

Orgoglio Lamezia 114

Assieme Mascaro Sindaco 185

Nel totale quindi cambia ben poco:

Mascaro Paolo 12.736

Assieme Mascaro Sindaco 5.857

Orgoglio Lamezia 4.699

Pegna Ruggero 7.477

Forza Italia 3.562

Fratelli D’Italia 3.552

Unione Di Centro 1.384

Guarascio Eugenio 5.722

Partito Democratico 3.641

Guarascio Sindaco 2.367

Piccioni Rosario 3.509

Lamezia Bene Comune 1.653

Lamezia Insieme 1.187

Cristiano Massimo 1.743

La Svolta Massimo Cristiano Sindaco 1.149

Nuova Lamezia Cristiano Sindaco 349

Zizza Silvio 1.507

Movimento 5 Stelle 1.319

Nessuna soddisfazione neanche parziale per le lista supporto di Massimo Cristiano e Silvio Zizza i cui ricorsi, dopo non aver seguito le operazioni di verifica in Tribunale, hanno portato solo ad un commissariamento di 10 mesi, anche se ancora aperta c’è la verifica su un’altra vicenda passata dalla giustizia come le presunte pendenze di consiglieri comunali non dichiarate al momento della prima proclamazione. Aspetto che ora, con una nuova proclamazione, sarà però diverso e superato.

IL CALCOLO COMPLESSIVO SUI CONSIGLIERI

Non cambia anche la composizione del consiglio comunale, con i “posizionamenti” interni alle liste che vedono come consiglieri e primi non eletti:

PARTITO DEMOCRATICO

Villella Aquila 671

–

Arcieri Dario 567

Vescio Lidia 554

GUARASCIO SINDACO

Cittadino Lucia Alessandra 318

–

Riolo Ketty 253

ASSIEME CON MASCARO SINDACO

Saullo Alessandro 1010

Spinelli Annalisa 787

Nicotera Giancarlo 680

Costantino Enrico 536

Caruso Anna 487

Lorena Antonio 436

Saladini Giovanni Arrigo 423

Rubino Rosy 401

–

Raso Alessandro Santo 380

ORGOGLIO LAMEZIA

Paradiso Tranquillo 717

Zaffina Peppino detto Pino 706

Grandinetti Maria 644

Pulice Giovanni detto Gianni 542

D’Amico Antonietta 467

Gatto Danilo 440

Mastroianni Davide 355

–

Calidonna Teresina 284

FORZA ITALIA

Mastroianni Antonio 571

Folino Matteo 548

–

Africano Rossana 515

FRATELLI D’ITALIA

Gallo Pietro 635

Gianturco Gennaro detto Mimmo 592

–

Mercurio Rosina 499