Affidamento tecnico per i lavori della ciclovia urbana lametina da consegnare entro la prossima estate

Il 12 ottobre 2020 il decreto del MISE, che per le ciclovie Urbane destinava al Comune di Lamezia Terme 250.475,59 euro, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevenendo 22 mesi per la realizzazione degli interventi ed ulteriori 2 mesi per la rendicontazione dell’intervento.

Passato circa un anno in via Perugini viene affidato all’architetto Luigi Muraca, per un importo complessivo di 16.642,55 euro, il servizio di ingegneria ed architettura, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza, della ciclovia urbana.

Il progetto di collegamento intermodale e sviluppo della rete di piste ciclabili nelle aree urbane, per un importo complessivo di 250.000 euro, risale a marzo 2020, e l’opera dovrà essere completata entro l’estate prossima.