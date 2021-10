Disposto dal Commissario Priolo un servizio di reperibilità rafforzato per oggi e domani per via del maltempo

In relazione al messaggio di allertamento unificato idrogeologico per temporali e idraulico “livello arancione” diffuso dalla Protezione Civile della Regione Calabria in data odierna, é disposto dal Commissario Prefettizio un servizio di reperibilità rafforzato per oggi e domani

Per eventuali esigenze e criticità, i riferimenti telefonici fino alle 15 di domani sono:

Dirigente Protezione Civile : 334/6832749

Polizia Locale : 0968/22130 / 3387226509

Settore Tecnico – Sezione Lavori : 3356521930

Lamezia Multiservizi S.p.A. : 3357784452 fino alle 7 di domani

Allo stesso modo è stata disposta la verifica e il monitoraggio preventivo degli alvei dei torrenti, al fine di prevenire eventuali tracinamenti ed esondazioni in caso di maltempo.

Si invitano i cittadini ad evitare, in caso di forti piogge, quelle zone della città che sono maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città, limitando gli spostamenti non dovuti a cause d’urgenza