Indetta la procedura su Mepa per la costruzione di ulteriori loculi cimiteriali nei tre cimiteri cittadini

L’appalto per la realizzazione da parte dell’amministrazione comunale lametina di nuovi loculi sarà aggiudicato sul Mepa in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Lo stesso Comune ribadisce che «allo stato i cimiteri cittadino si trovano in uno stato di grave criticità e di emergenza per mancanza di luoghi di sepoltura», annunciando che «per far fronte a quanto sopra evidenziato si sta dando avvio al procedimento amministrativo per la cremazione di salme tumulate in loculi con concessione scaduta e per i quali, a seguito di notifica ai familiari non si è avuto riscontro», e sottolineando come sia «necessario ed urgente procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione di loculi cimiteriali».

Il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di ulteriori loculi cimiteriali da realizzare nei cimiteri cittadini di Nicastro, Sambiase e Sant Eufemia da 400.000 euro risale al marzo dello scorso anno.