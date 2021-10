Sabato in Cattedrale ordinazione presbiterale di don Francesco Benvenuto

Il vescovo di Lamezia Terme monsignor Giuseppe Schillaci ordinerà presbitero don Francesco Benvenuto nel corso della celebrazione eucaristica di sabato in Cattedrale alle 18. E’ la seconda ordinazione presbiterale di monsignor Schillaci dal suo insediamento alla guida della diocesi lametina.

Nato a Soveria Mannelli il 19 aprile 1995, don Francesco Benvenuto ha frequentato il seminario liceale arcivescovile di Catanzaro dove ha conseguito la maturità classica. Ha iniziato gli studi teologici presso il Seminario San Pio X di Catanzaro per poi completarli a Napoli dove, accanto allo studio, ha svolto attività pastorale e caritativa. Sta concludere la licenza in teologia Dogmatica presso la facoltà teologica di Napoli ed è attualmente in servizio presso la comunità parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria di Bella a Lamezia Terme.

L’accesso alla Cattedrale per la celebrazione sarà consentito fino al limite massimo di capienza della Chiesa nel rispetto delle regole anticontagio. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Esse TV (ch 512-112) e sulla pagina facebook della Diocesi.

Domenica 10 ottobre don Francesco Benvenuto presiederà l’Eucaristia nella parrocchia Natività della Beata Vergine Maria.