Lamezia Terme aderisce al progetto “SIBaTer-Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”

La terna commissariale ripesca dalla prima amministrazione Mascaro l’idea degli orto sociali, deliberata dall’allora consiglio comunale ma poi rimasta inevasa per problemi burocratici ed amministrativi.

Anni dopo, con i poteri della giunta, si parla di “Banche della terra”, «strumenti che mirano al recupero e alla valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate e non utilizzate, prevalentemente attraverso la concessione in uso o la locazione/affitto a soggetti privati» si spiega nella delibera di mercoledì.

Nello specifico «il progetto “SIBaTer-Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”, finanziato nell’ambito del Programma complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, prevede che i Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia avviino procedure di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di terre, che risulti in stato di abbandono da lungo tempo, affidando in concessione tali beni, previo censimento e regolarizzazione degli stessi, sulla base di progetti di valorizzazione presentati da soggetti privati in età compresa tra i 18 e i 40 anni».

Le attività dovranno essere inserite nell’ambito «della valorizzazione del territorio comunale in direzione di una accresciuta tutela dell’integrità dell’assetto idro-geologico del territorio, di conservazione del paesaggio e di protezione delle coltivazioni agricole (da attacchi di fitopatie), nonché di lotta alla perdita di vitalità rurale e\o di biodiversità coniugandosi con l’ulteriore obiettivo che è rappresentato dalla creazione di nuovo valore occupazionale e di reddito per i giovani)».

Con il supporto dell’Anci e senza costi a carico del Comune, il progetto “SIBaTer-Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre” ha lo scopo di «supportare i Comuni delle 8 (otto) Regioni del Mezzogiorno nelle attività di ricognizione, censimento e valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate».