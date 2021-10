Nuova approvazione per il progetto di fattibilità tecnica ed economica della frana in località Annunziata-Calia-Casturi

Nuova approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani in località Annunziata-Calia-Casturi.

A giugno 2020 era stato incaricato l’ingegnere Pietro Barletta di tale compito, con documentazione consegnata dal professionista vibonese ad agosto 2021, ed approvazione da parte della terna commissariale con i poteri della giunta ora ad ottobre.

Accordo di Programma del 25 novembre 2010 prevedeva un finanziamento da 800.000 euro, che nel progetto attuale saranno spesi tra 556.000 per lavori, 53.350,18 per prestazioni tecniche (tra cui relazioni e studi archeologiche e geologiche), 22.098,56 per imprevisti, 1.377,85 previdenza, 25.073,84 per indagini geognostiche e/o archeologiche e prove di laboratorio, 6.579 altro, 135.520,57 di Iva.

Fase successiva sarà la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, in cui il progettista dovrà recepire le relative prescrizioni dei pareri/nullaosta/autorizzazioni, nonché acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria prevista dalla normativa vigente. Tempi non brevi quindi per poter vedere realmente partire i lavori.