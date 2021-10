La terna commissariale approva di istituire il 24 maggio “Giornata della Memoria Lametina delle Vittime di ‘Ndrangheta”

Accolta mercoledì dalla terna commissariale con i poteri della giunta l’istanza pervenuta il 19 maggio da parte dell’Associazione Antiracket Lamezia ALA Onlus unitamente alla Fondazione Trame, all’Agesci – Zona del Reventino, all’ARCI Servizio Civile, alla Parrocchia del Carmine di Lamezia, al Masci zona Reventino, Associazione Comunità Progetto Sud, di individuare e istituire la data del 24 maggio quale Giornata della Memoria Lametina delle Vittime di ‘Ndrangheta, coincidente con quella della strage mafiosa in cui vennero uccisi i dipendenti del Comune di Lamezia Terme Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano.

Durante l’ultima edizione di Trame è stata lanciata anche una raccolta firme simbolica per sollecitare la riapertura delle indagini sulla morte dei due netturbini, dopo il cui omicidio l’amministrazione comunale fu sciolta per infiltrazioni mafiose.

Nelle motivazioni dell’accoglimento si cita anche «il Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione di giunta n. 183 del 16/06/2020 tra il Comune di Lamezia Terme e l’Associazione Antiracket Lamezia onlus , la Fondazione Trame, ilSistema BibliotecarioLametino e la Fondazione Treccani Cultura, che prevede la diffusione della conoscenza dei fenomeni legati alle mafie e di contrasto degli stessi, nonché la promozione di programmi culturali, sociali ed educativi integrati nell’ambito del territorio locale che favoriscono la creazione di percorsi trasversali, fondati su valori condivisi della convivenza civile libera dalle mafie».

Alla segreteria generale e al settore promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale – servizio programmazione e coordinamento politiche ed attività culturali, spetterà ora il compito di avviare, ognuno per le proprie competenze, l’iter istruttorio per il riconoscimento e l’istituzione della giornata del 24 maggio quale Giornata della Memoria Lametina delle Vittime di ‘Ndrangheta, formulando apposita proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, per la formale istituzione.