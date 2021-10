Da via perugini

Scadranno il 6 aprile gli incarichi dirigenziali semestrali interni al Comune di Lamezia Terme

Ufficiale il “cambio di qualifica” per i 4 dipendenti comunali categoria D “promossi” tramite avviso interno a dirigenti a tempo determinato in via Perugini.

Varrà dal 7 ottobre al 6 aprile il “cambio di qualifica” per i 4 dipendenti comunali categoria D “promossi” tramite avviso interno a dirigenti a tempo determinato in via Perugini. E’ di ieri la determina con cui si ufficializza infatti il periodo di aspettativa semestrale da dipendenti, con il passaggio a direzione di un settore comunale, per: l’architetto Gianfranco Molinaro, al settore governo del territorio;

l’ingegnere Francesco Esposito, al settore tecnico;

l’ingegnere Antonio Califano, al settore promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale;

Paola Amato, al settore servizi alle persone – politiche sociali educative giovanili e abitative.