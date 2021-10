Scuole chiuse domani a Gizzeria per l’allerta meteo, servizio di reperibilità rafforzato a Lamezia Terme

Scuole chiuse domani a Gizzeria per l’allerta meteo di livello arancione, mentre a Lamezia Terme il Commissario Prefettizio ha nuovamente previsto un servizio di reperibilità rafforzato per oggi e domani.

Eventuali esigenze e criticità si potranno segnalare dalle 15:30 di oggi alle 24 di domani:

Dirigente Protezione Civile: 3346832749

Polizia Locale: 096822130 – 3387226509

Settore Tecnico – Sezione Lavori: 3356521930

Allo stesso modo è stata disposta la verifica e il monitoraggio preventivo degli alvei dei torrenti al fine di prevenire eventuali tracinamenti ed esondazioni in caso di maltempo.

Si invitano i cittadini ad evitare, in caso di forti piogge, quelle zone della città che sono maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città, limitando gli spostamenti non dovuti a cause d’urgenza.