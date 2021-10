Perdita idrica in Via Sacerdote Andrea Vescio, disservizi a Sambiase

Nella mattinata odierna è stata rilevata un consistente perdita idrica in Via Sacerdote Andrea Vescio, sulla tubazione adduttrice dell’Acquedotto Sambuco, in gestione alla So.Ri.Cal. S.p.A. La rottura ha inevitabilmente causato la sospensione della fornitura idrica al serbatoio di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

La società regionale procederà con le operazioni di riparazione prevedendo di completare i lavori, salvo imprevisti, nel primo pomeriggio. Una volta eseguito il ripristino si procederà gradualmente con le operazioni di messa in carico della tubazione. I Serbatoi continueranno ad erogare la fornitura idrica nei limiti delle disponibilità di accumulo al momento presenti.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.