Prolungata anche per domani la reperibilità telefonica comunale data dall’allerta meteo

Sulla base dei fenomeni meteorologici avversi comunicati dalla Protezione Civile Regionale e dalla Prefettura di Catanzaro nel pomeriggio, che vedranno dalla mattinata di domani 15 ottobre, e per le prossime 24- 36 ore, il territorio comunale interessato da fenomeni da venti forti a burrasca e non escludendo possibili mareggiate lungo le coste esposte, il Commissario Prefettizio ha disposto il prolungamento del dispositivo di allertamento rafforzato già in essere fino a cessate esigenze.

Si raccomanda alla popolazione la massima accortezza, limitando gli spostamenti ed evitando soste nei pressi di alberature ed edifici, soprattutto nel caso di forti raffiche di vento, che potrebbero comportare danni alle coperture e strutture provvisorie.

Per eventuali esigenze e criticità, si ricordano i seguenti riferimenti telefonici, reperibili H/24, per tutta la giornata di domani e comunque fino a cessate esigenze: