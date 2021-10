Assunzioni triennali per 3 categorie D da completare entro fine mese per il Comune

Dovranno essere completate entro fine mese le procedure di assunzione dei 3 vincitori di concorso, da contrattualizzare a tempo determinato per 3 anni con qualifica di personale non dirigenziale di categoria “D” del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

In una delle ultime delibere della terna commissariale si specifica infatti che ai fini del trasferimento delle risorse, pari a 115.098,69 euro, a totale copertura dei costi lordi contrattuali delle professionalità e per la prima annualità, l’ente comunale dovrà «trasmettere copia dei relativi provvedimenti di assunzione entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2021».

Il bando di concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2021, prevedeva la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate), i cui esiti sono stati pubblicati a fine luglio sulla Gazzetta Ufficiale, ed il 12 ottobre l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato gli esiti del concorso.