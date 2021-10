Sinodo della chiesa lametina indetto per domenica pomeriggio

Il Vescovo, Giuseppe Schillaci, ha convocato in Sinodo della Chiesa che è in Lamezia Terme per domenica in Cattedrale alle 17.30.

Nella lettera inviata il 6 ottobre Schillaci annuncia che «la Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione “, si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare».

Il vescovo rimarca che «con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: “Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, le Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione “».

Nell’invito finale il pastore della chiesa lametina fa suo l’invito: «accogliamo con fiducia e speranza questo appello alla consapevolezza che bisogna formarsi alla sinodalità, acquisirne sempre di più uno stile e riscopriremo la gioia piena di sentirci discepoli di Nostro Signore».