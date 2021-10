Entro fine mese le domande per i contributi legati a centri estivi e ricreativi

E’ online da ieri l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’erogazione di un contributo a rimborso a soggetti attuatori di centri estivi, servizi socio – educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori (0-17).

Entro il 31 ottobre si potrà presentare domanda di contributo per attività da svolgere entro fine anno,contributo per attività da svolgere entro fine anno, specificando che «l’erogazione del contributo, in ogni caso, avverrà previa giustificazione e rendicontazione delle attività – da svolgersi con decorrenza successiva alla pubblicazione del presente avviso ed entro il 31/12/2021 – delle spese sostenute dai singoli soggetti attuatori delle iniziative, documentate mediante: • relazione sulle attività effettuate; elenco nominativo dei minori beneficiari, con indicazione e sintetica descrizione dei motivi di svantaggio in ordine ai quali è stata assicurata priorità; documentazione giustificativa dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, con riferimento a spese di personale (ivi comprese le spese sostenute per i volontari se impiegati e previste dalla normativa di settore vigente), costi di gestione, dispositivi di sicurezza, materiali di consumo (a titolo esemplificativo, fatture, copie di bonifici, buste paga, etc.)».