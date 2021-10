Nell’odierna seduta di giunta si è deliberata l’adesione del Comune di Lamezia Terme all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), che a livello nazionale ha oltre 4.500 soci tra enti pubblici territoriali (regioni, province e città metropolitane, comuni, comunità montane, consorzi) ed operatori degli uffici tributi e degli uffici finanziari degli enti locali..

Con una quota annua di 1.500 euro si avrà:

accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;

assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme in materia Tributaria e Finanziaria (Iva – Irap – Ires – Bilancio – ecc.);

abbonamento gratuito alla rivista bimestrale “Tributi & Bilancio”;

partecipazione gratuita a tutti gli incontri di studio ed approfondimento, ai Master Brevi Tributari e Finanziari e ai Corsi per Messi Notificatori predisposti dall’Associazione, senza limite di partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto).

Tra le motivazioni dell’atto amministrativo si rimarca come «le recenti riforme in materia finanziaria e tributaria, vertono su una spiccata autonomia impositiva che consente agli Enti Locali di reperire risorse diverse dai trasferimenti erariali», e che «i funzionari responsabili degli uffici finanziari e delle entrate degli enti locali sono chiamati a svolgere una delicata funzione, diretta ad applicare una normativa complessa e nel contempo garantire un’equità fiscale per i cittadini».