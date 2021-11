Siglata la polizia assicurativa, entro fine mese dovrebbero riprendere servizio i 56 tirocinanti annuali al Comune

Affidamento diretto da 1.400 euro alla compagnia Nobis spa della polizza assicurativa RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera) per un anno per i 56 soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.

L’Ente la scorsa settimana ha provveduto a predisporre i progetti formativi per i tirocinanti che hanno fornito la disponibilità (56 sui 60 iniziali soggetti ex precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga) a proseguire per il secondo anno la propria attività in via Perugini, inviando gli stessi al soggetto promotore CPI di competenza per la verifica preliminare di coerenza e successiva validazione. Tutti i progetti, però, dovranno partire antro fine novembre.