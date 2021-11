Rubinetti a secco

Disservizi dall’Acquedotto Silano per il centro abitato di Spineto e la parte alta del centro storico di Nicastro

Finché non verranno individuate le cause e ripristinate le portate in adduzione ai serbatoi potrebbero verificarsi irregolarità nella fornitura idropotabile agli utenti.

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. è attivamente impegnata nell’indentificare l’origine delle grosse carenze idriche che si stanno verificando sulle zone collinari di Lamezia Terme, rifornite dall’Acquedotto Silano. I serbatoi cittadini di Spineto e Veterana, infatti, dalla tarda serata di eri, sono rimasti sprovvisti della regolare fornitura idrica a causa di una improvvisa riduzione delle portate che i tecnici della Società regionale stanno analizzando. Finché non verranno individuate le cause e ripristinate le portate in adduzione ai serbatoi potrebbero verificarsi irregolarità nella fornitura idropotabile agli utenti. Allo stato attuale, le zone della fascia montana di Lamezia Terme maggiormente interessate da disagi sono: il centro abitato di Spineto e la parte alta del centro storico di Nicastro.