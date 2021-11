Stessa delibera, e parere contabile nuovamente favorevole, per le luminarie lametine

Stessa delibera di giunta del 3 novembre, ma parere che muta a 5 giorni di distanza da parte della dirigente dell’Area Economica Finanziaria, per quanto riguarda le luminarie natalizie lametine che dovranno essere affidate tramite avviso pubblico.

Se il 3 novembre il parere contabile era non favorevole, successivamente, si legge nella delibera odierna, «a seguito di controllo amministrativo effettuato in fase successiva da parte del Segretario Generale è stata riscontrata l’apposizione, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, di un parere negativo da parte del Dirigente del Settore Economico – Finanziario e per l’effetto ha invitato gli uffici agli opportuni chiarimenti anche in merito alla tipologia di atto di indirizzo essendo l’intervento già contenuto nel DUP sia dal punto di vista di merito che di stanziamenti di bilancio», rimarcando come la somma prevista è di 28.000 euro sulla maggiore previsione di bilancio di 40.000 euro.

Confermato in toto quanto previsto in precedenza sulla modalità di affidamento.

Le vie e zone da illuminare dall’8 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 (montaggio da completare entro il 7 dicembre, smontaggio da effettuare entro il 31 gennaio):

SANT’EUFEMIA

Piazza FS S. Eufemia

Piazza Italia

S. Eufemia Vetere – Chiesa San Giovanni (1 stella cometa “3d”)

Via Del Mare (dal cimitero a piazza F.S. S. Eufemia)

Albero Piazza Italia

SAMBIASE

Viale San Francesco da Paola all’incrocio con Via dei Borboni di Napoli (Caronte)

Albero in Piazza Fiorentino

Albero in Piazza Cinque Dicembre (ex Piazza Diaz)

Chiesa madre – San Pancrazio (1 stella cometa “3d”)

Tratto compreso tra Via Marconi (da Piazza Garibaldi) – Piazza Fiorentino – Via delle Terme (fino a Piazza Kennedy);

Piazza Fiorentino

Via Eroi di Sapri (da Piazza Fiorentino fino ad incrocio Via Pane/Via S. Pertini )

Piazza Cinque Dicembre (ex Piazza Diaz – via della libertà fino ad incrocio con via della Terme.)

NICASTRO