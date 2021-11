Termine il 16 dicembre per inviare le adesioni al calendario di eventi “E’ tempo di Natale”

Fissata al 16 dicembre la scadenza per presentare le domande in merito alla realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell’ingegno ispirate al Natale nell’ambito della rassegna denominata “E’ tempo di Natale”.

«L’Amministrazione Comunale intende promuovere, nel periodo natalizio, la realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell’ingegno inerenti il tema natalizio», spiega la delibera approvata in giunta il 3 novembre, «la produzione di dette opere sarà concretizzata da soggetti terzi e si potranno realizzare sul territorio comunale presso luoghi pubblici (vie, piazze, centro storico). La realizzazione di quanto in oggetto descritto sarà inserita in un unico cartellone “E’ tempo di Natale”».

Non sono previsti contributi economici diretti, ma solo «l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e la concessione gratuita delle aree compatibili con la collocazione e realizzazione di dette opere, senza aggravio diretto per il bilancio dell’Ente».

Nello specifico l’avviso pubblico riguarda «presepi, alberi, addobbi natalizi, luci, calendario dell’Avvento musicale, mercatini di Natale, etc., sempre nel massimo rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali relative al contrasto dell’emergenza sanitaria dovute al Covid 19, durante il periodo indicativo che va dal 20/11/2021 al 06/01/2022».

Le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo.