La So.Ri.Cal. ha individuato due ulteriori perdite idriche sulla premente Sambuco, rispettivamente nei pressi dell’attraversamento ferroviario di via Dei Bizantini e su via Gioacchino Murat.

Mentre i lavori di riparazione procedono sulla derivazione, una seconda squadra di tecnici è stata incaricata dalla Società regionale di riparare le due nuove rotture. I Responsabili informano che gli interventi proseguiranno senza soluzione di continuità per tutta la notte fino al completo ripristino delle forniture, previste, salvo complicazioni, nella mattinata di domani.

Conclusi tutti gli interventi, i tecnici So.Ri.Cal. eseguiranno il carico delle condotte, cercando di far giungere con gradualità la risorsa idrica ai serbatoi di accumulo rimasti vuoti ed evitando nuovi danneggiamenti.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.