Da lunedì certificati anagrafici online scaricabili in maniera autonoma e gratuita anche per i lametini

Il Ministero dell’Interno, attraverso la banca dati nazionale ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, alla quale il Comune di Lamezia Terme ha aderito, mette a disposizione dei cittadini il servizio per richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.

A partire dal 15 novembre, inoltre, i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

L’accesso avviene tramite CIE, CNS o SPID