Finanziamento da 150.000 euro per il ripristino funzionale del fosso di raccolta acque in località Magolà – largo Sant’Antonio

Sottoscritta in data odierna con firma digitale, tra il Dirigente del Generale del Dipartimento di Protezione Civile, Fortunato Varone, ed il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, la convenzione rep. n. 10365 inerente il finanziamento di 150.000 euro, concesso al Comune per la progettazione ed esecuzione del ripristino funzionale del fosso di raccolta acque in Località Magolà – Largo Sant’Antonio.

Il detto intervento è stato finanziato nell’ambito del Piano degli Investimenti di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 145 del 30/12/18 ed a seguito dei DD.P.C.M. Del 27/02/19, 11/07/19 e 09/01/20.

Continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione teso alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico ed all’aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture già colpite da eventi calamitosi nell’anno 2018; detto finanziamento fa seguito agli altri che nel medesimo settore erano stati ottenuti nel 2020 dall’Amministrazione Mascaro con riferimento al Torrente Bagni (250.000), Torrente Cantagalli (250.000), Torrente Caschino (150.000).

Si procederà ora con celerità ai successivi adempimenti onde pervenire in tempi brevi all’esecuzione dei lavori, anche per evitare i rallentamenti esistenti sugli altri interventi.