Le modifiche al traffico in occasione della Panoramica lametina

Si terrà domani la nuova edizione della panoramica lametina che avrà come percorso: partenza da Corso Numistrano – Piazza Ardito – Via E. e R. De Medici – Piazza Mazzini – Via Milite Ignoto – Via Conforti – Via dei Normanni – S.P. 159/1 – S.P. 77 – S.P. 78 – S.P. 163/2 – Via Indipendenza – Largo S. Antonio – Largo Angotti – Piazza F. Sacchi – Piazza S. Giovanni – Piazza Stocco – Arrivo Corso Numistrano.

Stilate così anche le modifiche alla viabilità per un corretto svolgimento della manifestazione:

per motivi di incolumità pubblica tutti i partecipanti dovranno tenere strettamente la parte destra della carreggiata secondo la direttrice di marcia;

dalle 8 fino al termine della manifestazione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su ambo i lati di Via E. e R. De Medici, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Piazza Ardito e l’intersezione con Piazza Amendola, e Piazza Ardito, lato destro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salita A.D’Ippolito e Via E. e R. De Medici;

fino al termine della manifestazione con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su ambo i lati di Via E. e R. De Medici, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Piazza Ardito e l’intersezione con Piazza Amendola, e Piazza Ardito, lato destro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salita A.D’Ippolito e Via E. e R. De Medici; dalle 5 fino al termine della manifestazione divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli al seguito dei maratoneti e a supporto dell’organizzazione, su Corso Numistrano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stocco e l’intersezione con Via Salita A. D’Ippolito, e dalle 09.30 su Piazza S. Giovanni, Piazza Stocco, Corso Numistrano, con deviazione del transito veicolare all’intersezione di Piazza Bovio con Piazza Mercato Vecchio e obbligo di svolta a destra su Largo Angotti e in prosecuzione su Via Indipendenza.

Di deviare il transito veicolare fino al termine della manifestazione:

su Via Mons. V. Moietta, per i veicoli provenienti da Piazza S. Giovanni e da Via Garibaldi, dalle 5 ;

; su Via Salita A. D’Ippolito, per i veicoli provenienti da Via P.le Celli e da Via Salita F.lli Maruca, dalle 8 ;

; obbligo di svolta a destra per i veicoli in transito su Via E. Toti, all’intersezione con Via Oberdan, dalle partenza della panoramica a fine passaggio podisti;

obbligo di svolta a destra su Via Indipendenza, direzione di marcia Ponte di S. Antonio, per i veicoli in transito su Via Crocifisso giunti all’intersezione con Largo Angotti, dalle 09,30 ;

; obbligo di svolta a destra su Via Indipendenza, direzione di marcia Cimitero, per i veicoli in transito sul Ponte di Via Po, dalle 9,30;

obbligo di svolta a destra su Via Indipendenza, direzione di marcia Cimitero, per i veicoli in transito sul Ponte di Via Misiani, dalle 9,30.

Infine divieto di transito su Via Indipendenza, direzione di marcia Corso Numistrano, nel tratto di strada di Via Indipendenza compreso tra l’intersezione con il Ponte Nuovo di Via Po e l’intersezione con Piazza Bovio, dalle 9,30 a fine panoramica di primavera.