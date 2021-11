La maggioranza si “smembra” nuovamente in più raggruppamenti per le 7 commissioni consiliari

Come nel primo avvio, anche la seconda ripartenza dell’amministrazione Mascaro vede le due liste di maggioranza “smembrarsi” in più raggruppamenti in occasione della costituzione dei gruppi consiliari.

Immutato il numero di 14 componenti per ognuna delle commissioni, rispetto al gennaio dello scorso anno cambia qualche nome, con “Forza Azzurri” che ritorna dopo le elezioni regionali con Paradiso e Rubino ma dal fronte politico avverso rispetto a Forza Italia, lista con cui si era candidato Zaffina che in consiglio comunale rimane monogruppo con Orgoglio Lamezia.

Nell’opposizione Gianturco figura con Fratelli d’Italia, cui non aveva ufficialmente aderito lo scorso anno, mentre continua ad avere una concezione più che part time del ruolo del consigliere comunale Guarascio, con Cittadino a rappresentare in ogni commissione il gruppo Nuova Era.

Se entro fine mese si dovrà tenere il consiglio comunale su variazioni e bilancio consolidato 2020, con una corsa contro il tempo tra approvazione in giunta, parere dei revisori, passaggio in commissione e poi in consiglio comunale, entro i prossimi 15 giorni si dovranno insediare le varie commissioni, con quindi verosimile che si vada a ripetere l’elezione di presidenti e vicepresidenti delle varie all’interno della stessa maggioranza.

I Commissione – Affari Generali ed Istituzionali – Decentramento – Personale

Anna Caruso – Assieme per Lamezia

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Matteo Folino – Forza Italia

Gennaro Gianturco – Fratelli d’Italia

Antonio Lorena – Lamezia Futura

Davide Mastroianni – Lamezia nel cuore

Tranquillo Paradiso – Forza Azzurri

Ruggero Pegna – Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Giovanni Pulice – Lamezia Responsabile

Alessandro Saullo – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

II Commissione – Servizi economici e finanziari

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Matteo Folino – Forza Italia

Gennaro Gianturco – Fratelli d’Italia

Lorena Antonio – Lamezia Futura

Davide Mastroianni – Lamezia nel cuore

Tranquillo Paradiso – Forza Azzurri

Ruggero Pegna – Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Giovanni Pulice – Lamezia Responsabile

Giovanni A Salidini – Assieme per Lamezia

Alessandro Saullo – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

III Commissione – Servizi sociali – Sanità – Ambiente

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Antonietta D’Amico – Lamezia Futura

Danilo Gatto – Lamezia Responsabile

Gennaro Gianturco – Fratelli d’Italia

Maria Grandinetti – Lamezia nel Cuore

Antonio Mastroianni – Forza Italia

Ruggero Pegna – Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Rosy Rubino – Forza Azzurii

Giovanni A Salidini – Assieme per Lamezia

Annalisa Spinelli – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

IV Commissione – Servizi all’Educazione – Cultura – Sport

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Matteo Folino – Forza Italia

Danilo Gatto – Lamezia Responsabile

Gennaro Gianturco – Fratelli d’Italia

Maria Grandinetti – Lamezia nel Cuore

Antonio Lorena – Lamezia Futura

Ruggero Pegna – Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Rosy Rubino – Forza Azzurii

Giovanni A Salidini – Assieme per Lamezia

Annalisa Spinelli – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

V Commissione – Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio

Anna Caruso – Assieme per Lamezia

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Pietro Gallo – Fratelli d’Italia

Antonio Lorena – Lamezia Futura

Antonio Mastroianni – Forza Italia

Davide Mastroianni – Lamezia nel Cuore

Tranquillo Paradiso – Forza Azzurri

Ruggero Pegna- Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Giovanni Pulice – Lamezia Responsabile

Alessandro Saullo – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

VI Commissione – Sviluppo Economico ed Attività Produttive

Anna Caruso – Assieme per Lamezia

Lucia Alessandra Cittadino – Una Nuova Era

Enrico Costantino – RiapriAmo Lamezia

Antonietta D’Amico – Lamezia Futura

Pietro Gallo – Fratelli d’Italia

Danilo Gatto – Lamezia Responsabile

Antonio Mastroianni – Forza Italia

Davide Mastroianni – Lamezia nel Cuore

Tranquillo Paradiso – Forza Azzurri

Ruggero Pegna – Unione Democratici di Centro

Rosario Piccioni – Lamezia Bene Comune

Annalisa Spinelli – Assieme Mascaro Sindaco

Aquila Villella – Partito Democratico

Peppino Zaffina – Orgoglio Lamezia

VII Commissione – Politiche Occupazionali e politiche giovanili