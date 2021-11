Primi riscontri per il bando comunale sulle attività natalizie tra Piazza Mazzini e Corso Giovanni Nicotera

Da domenica al 16 gennaio il tratto di corso Giovanni Nicotera racchiuso tra via Tevere e via Po sarà chiuso al traffico veicolare per ospitare le attività di “Natale con Lamezia Shopping”, con pubblicata oggi l’ordinanza che istituisce il divieto di sosta e di transito per 26 giorni.

L’associazione che coinvolge alcune delle attività commerciali dell’area, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, installerà delle luminarie natalizie nella zona compresa tra l’isola pedonale e l’istituto scolastico Maggiore Perri, lanciando così un primo riscontro al bando comunale in scadenza il 16 dicembre per attività di animazione natalizie.

Altra organizzazione è stata avviata in Piazza Mazzini per realizzare mercati di Natale nell’ex Piazza d’Armi dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il tutto sperando che i dati della pandemia in Calabria rimangono sotto la soglia di allerta.