Approvate 10 proposte per centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e con funzione educativa e ricreativa

Sono state 10, per un totale di 259.935,32 euro richiesti, le proposte (anche da parte di soggetti diversi ma inerenti lo stesso ambito di azione) presentate al Comune di Lamezia Terme per quanto riguarda l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’erogazione di un contributo a rimborso soggetti attuatori di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a minori.

I 211.934,23 euro previsti come somma totale a disposizione saranno così divisi tra:

Associazione Culturale Chiostro: 11.149,23;

Inrete Societa’ Cooperativa Sociale: 24.668,30;

Gss Sport – C.F./P.I. 02859180792: 36.280,85;

Associazione Donne E Futuro: 36.399,07;

Associazione Pietra Di Fota: 14.919,99;

Associazio Nemesi A.C.E.S.: 31.511,34;

Fondazione Trame: 15.490,70;

Associazione Antiracket Lamezia: 12.311,03;

Gruppo Midia Via Lissania: 20.219,44;

Associazione Oltre L’autismo Catanzaro: 8.975,31.

La liquidazione del contributo a rimborso avverrà poi in seguito, secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico.