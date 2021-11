Nuova giornata di nomine per le commissioni consiliari.

Nella quinta, dedicata a pianificazione, sviluppo e governo del territorio presidente è stato confermato Enrico Costantino, con vicepresidenza affidata al consigliere di opposizione Pietro Gallo, essendo per altro entrambi tecnici in una commissione che si occupa di urbanistica.

Nella sesta, con competenza sviluppo economico ed attività produttive, il presidente sarà Tranquillo Paradiso con vice Antonietta D’Amico.

Nella settima, politiche occupazionali e giovanili, presidente Anna Caruso e vice Danilo Gallo.

Come nelle votazioni precedenti gli eletti hanno avuto il favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Domani ultimo giro di nomine per terza e quarta commissione, oggi pomeriggio prime discussioni ufficiali in quella economica per la relazione sulle variazioni di bilancio da portare in consiglio comunale entro fine mese.