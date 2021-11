Esposizione a pagamento a “Urbanpromo Progetti per il Paese 2021” di “Lamezia Spazio Generazione 2021”

Il Comune di Lamezia Terme ha partecipato a “Urbanpromo Progetti per il Paese 2021”, 18° edizione, manifestazione nazionale di riferimento sulla rigenerazione urbana, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit che si è svolta dal 16 al 19 novembre a Milano presso il MEET, Centro internazionale di cultura digitale.

È stata l’occasione per presentare il progetto pilota “Lamezia Spazio Generazione 2021” che ha ottenuto un finanziamento di oltre 98 milioni di euro a seguito di partecipazione al bando del Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare (PINQUA) del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, posizionandosi al 5° posto nella classifica nazionale su 290 proposte pervenute.

La partecipazione del Comune di Lamezia Terme è stata fortemente voluta dal Sindaco, Paolo Mascaro, che ha colto l’importante opportunità di comunicazione a livello nazionale dell’importante risultato conseguito.

Il 3 novembre la giunta ha infatti impegnato per la partecipazione all’evento un contributo in favore di URBIT Srl di 2.501 euro, per acquisizione di spazio al fine di esporre il progetto nella Gallery on-line, tramite scheda personalizzata, più l’intervento di 15 minuti durante un convegno nonché utilizzo pannello/videoproiezione.

Di fronte ad una platea altamente qualificata formata anche da rappresentanze di numerosi comuni italiani finanziati dal Programma PINQUA, ha relazionato Pasquale Luzzo, capogruppo dell’RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) che ha realizzato la proposta progettuale in modalità BIM (Building Innovation Modelling), affidata l’ultimo giorno utile e poi revocata in autotutela. L’intervento è stato introdotto da Emilia Manfredi promotrice della partecipazione del Comune a Urbanpromo 2021. Per il Comune ha partecipato il Geom. Pietro Giampà, RUP del progetto.

La strategia del progetto parte dalla considerazione che la rigenerazione delle città passa da soluzioni e strumenti innovativi, che possono essere associati agli obiettivi di riqualificazione urbana e sociale, coinvolgendo gli abitanti delle zone fragili della città, al fine di riqualificare e rigenerare immobili e spazi inutilizzati o in stato di degrado e migliorare la qualità della vita, creando “nuovi contesti” cittadini. Sempre che si riesca a far partire e completare tutto in tempo, pratica tradizionalmente ostica per la città della piana.