La Lamezia Multiservizi seleziona 8 operatori ecologici a tempo indeterminato

La Lamezia Multiservizi SpA seleziona, tramite la società Tempor, 8 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, nonché per la formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato, con priorità all’inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le mansioni previste saranno: spazzamento stradale manuale e meccanizzato; raccolta rifiuti manuale con il sistema porta a porta, anche con l’ausilio di veicoli; raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di autocompattatori; altre attività ausiliarie.

Per partecipare alla selezioni per titoli bisognerà: possedere lo stato di disoccupazione riconosciuto dal centro per l’impiego di Lamezia Terme; essere maggiorenni (priorità sarà data agli under 30, poiché in fase di apprendistato se non avranno svolto medesima mansione per più di 18 mesi); avere la licenzia media ed una patente B o superiore in corso di validità; godere dei diritti politici, civili, non essere stati destituiti per giusta causa dalla società o da altra pubblica amministrazione; non avere condanne o procedimenti penali che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non avere vincoli di parentela entro il secondo grado con quadri, dirigenti, componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e degli amministratori comunali soci della spa.

Termine per presentare le domande tramite il sito internet della società Tempor è fissato alle 17 del 20 dicembre, con titoli su cui sarà formata la graduatoria: anzianità di disoccupazione (0,50 per ogni mese maturato, fino ad un massimo di 30); reddito Isee (meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti, un reddito di 13.700 euro corrisponde a 14 punti); servizio (1 punto per ogni mese prestato in società che svolgono società di servizi di igiene ambientale, massimo 30 punti); titoli (1 per attestato di qualifica professionale di durata triennale; 2 per diploma di scuola secondaria di secondo grado; 2 per patente C).

Le assunzioni previste terranno conto al 50% della graduatoria generale e al 50% di quella con contratto di apprendistato.