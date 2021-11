Il vescovo Schillaci “accende” la candela di Avvento insieme alle famiglie

Per quattro settimane, ai primi vespri delle domeniche d’Avvento, le famiglie della diocesi lametina “accenderanno” le candele della corona d’Avvento insieme al vescovo. E’ l’iniziativa promossa dall’ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Lamezia Terme per il tempo liturgico che prepara al Natale, nel contesto del cammino sinodale avviato ad ottobre nella diocesi lametina. La breve preghiera e riflessione del vescovo Giuseppe Schillaci viene trasmessa sulla pagina facebook e sul canale YouTube della Diocesi.

“Camminiamo insieme con gioia come Chiesa di Lamezia lasciandoci raggiungere dal Signore. E’ Lui che viene, è Lui il Salvatore e il Redentore – ha detto il vescovo Giuseppe Schillaci rivolgendosi ai fedeli – In questa prima domenica di Avvento, il Signore ci invita a vigilare, a stare attenti, a pregare per non lasciarci appesantire da realtà effimere e inconsistenti. Per camminare bisogna essere leggeri, per camminare bisognare alzare il capo, come la Parola di Dio ci invita a fare in questa prima domenica. Non pieghiamoci verso il basso, non rinchiudiamoci in noi stessi. I primi passi di questo cammino di Avvento siano segnati dalla cura, dall’attenzione alle persone che stanno accanto a noi. Possiamo camminare insieme, gli uni accanto agli altri, se siamo capaci di risollevare il capo verso l’alto. Il Signore viene a salvarci donandoci luce, gioia e speranza”

S.D. (ufficio per le comunicazioni sociali – Diocesi di Lamezia Terme)