Ammesse 74 domande su 149 presentate per 13 incarichi esterni di assistente sociale

Passo in avanti per l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di 13 incarichi esterni di assistente sociale, per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale nell’Ambito Territoriale di Lamezia Terme, realizzato a valere sulle risorse della “Quota servizi del Fondo Povertà”.

Con odierna determina è stato approvato il verbale di istruttoria di ammissione alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati: sulle 149 istante giunte fino alla scadenza dell’11 giugno, sono 74 quelle ammesse, con 65 escluse e 10 duplicate.