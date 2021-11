Per la manutenzione stradale a dicembre il Comune spenderà 152.436,22 euro

Motivando che «non è possibile, a causa del completo utilizzo delle somme affidate alla ditta Lucia Costruzioni, richiede ulteriori interventi per l’ambito di competenza dell’appalto», e che «il personale dell’ufficio competente sta predisponendo la documentazione e gli atti necessari a bandire la nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di manutenzione periodica delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunali annualità 22/23», affidamento diretto per la fase di transizione in via Perugini.

Nella determina odierna viene ritenuto «necessario e indispensabile procede alla consegna sotto riserva di legge dell’appalto in oggetto all’impresa Bernardi Carlo Costruzioni s.a.s di Emanuela Ferraiuolo & C. al fine di garantire, per quanto possibile e in base alle somme disponibili, la pubblica incolumità e sicurezza degli utenti delle instratture stradali di proprietà comunale fino al termine dell’annualità in corso».

Per gli interventi che saranno indicati nel mese di dicembre alla ditta lametina il Comune spenderà 152.436,22 euro, di cui 122.552,72 per lavori al netto del ribasso del 6,100%, 2.395,00 per oneri di sicurezza, 27.488,50 per oneri I.V.A. Al 22%.