Nel 2020 i dati sugli inquinanti rilasciati in atmosfera non hanno superato i limiti previsti

In Calabria la qualità dell’aria gode di buona salute. Lo dice la valutazione annuale sintetizzata nella “Relazione per la valutazione della qualità dell’aria nella regione Calabria” appena pubblicata in formato integrale sul sito dell’agenzia regionale per l’ambiente: nel 2020, in tutte le stazioni di monitoraggio gestite da Arpacal, i dati sugli inquinanti rilasciati in atmosfera non hanno superato i limiti previsti dal D.lgs. n. 155/2010 e dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Per quanto riguarda Lamezia Terme la stazione di monitoraggio è collocata nel parcheggio degli uffici comunali di via Perugini, sul lato che confina con la chiesa di San Benedetto, registrando dati per lo più positivi:

la massima media giornaliera di biossido di zolfo è stata di 11,12 μg/m3 (valore limite 125);

la massima media mobile giornaliera dell’anno di monossido di carbonio è stata di 3,83 μg/m3 (valore limite 10);

la media annuale di biossido di azoto è di 11,29 μg/m3 (valore limite 40);

la concentrazione media annuale del particolato PM2,5 è stata di 7,19 μg/m3 (valore limite 25), di Benzene 0,77 μg/m3 (valore soglia 5), di PM10 18,53 µg/m3 (20 è il valore Obiettivo intermedio 4);

la media annuale di Benzo(a)pirene è 0,41 μg/m3 (valore limite 1), di piombo 0,003 μg/m3 (valore limite 0,5), di arsenico 0,25 μg/m3 (valore limite 6), di nichel 2,62 μg/m3 (valore limite 20), di cadmio 0,04 μg/m3 (valore limite 5).

Inoltre per quanto riguarda i giorni di superamento dei dati limite:

nessun giorno di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana umana per i livelli di ozono (120 μg/m3) e 12 del valore limite AQG (100 µg/m3);

8 per il particolato PM10 (soglia limite da rispettare 50 μg/m3 per 35 giorni all’anno, i dati lametini vedono 1 giorno sopra 75 µg/m3, 5 giorni sopra 50 µg/m3, 8 giorni sopra 45 µg/m3);

4 per l’obiettivo intermedio 2 (50 µg/m3 ) e 24 del valore limite AQG (25 µg/m3) per quanto riguarda il biossido di azoto;

23 per il valore limite AQG (15 µg/m3 ) di 15 µg/m3.

Con riguardo all’andamento in Calabria dell’ozono, alcuni parametri ne influenzano l’accumulo in modo tale da presentare il superamento dell’obiettivo a lungo termine, nel periodo tardo primaverile-estivo. Ad attestare questa tendenza è la stazione di monitoraggio di Mammola che nel Piano di valutazione regionale riveste un particolare ruolo di sentinella della qualità dell’aria in Calabria. Nessun superamento delle emissioni di ozono per quanto riguarda, invece, i limiti previsti per la soglia di informazione e la soglia di allarme: l’andamento dell’inquinante su base temporale giornaliera garantisce, anche nei picchi orari più sensibili, i parametri stabiliti dalla legge per la protezione della salute umana.

Nel confronto dei dati 2020 con il 2019 in Calabria, come nelle altre regioni, i dati sugli inquinanti – sia quelli principali rilevati dalla rete regionale di monitoraggio che quelli secondari riscontrabili attraverso le analisi di laboratorio- hanno registrato una significativa diminuzione della concentrazione media in corrispondenza del periodo di lockdown. La limitazione del traffico, la drastica riduzione delle attività commerciali e produttive- tra questi anche quella dei porti e degli aeroporti- hanno avuto un vero e proprio effetto di mitigazione particolarmente efficace, grazie al carattere universale, oltre ai confini geografici, del lockdown. A dimostrazione che sul destino degli inquinanti dell’aria conta la prospettiva universale delle azioni umane. Si tratta, in generale, di una sfida ambientale che richiede forti sinergie poiché si tratta, come nel caso dell’ozono, di gas influenzati dalla temperatura e dall’aumento della CO2 nell’atmosfera, prodotta da emissioni antropiche che si sovrappongono a quelle delle sorgenti naturali.

«Attraverso le agenzie ambientali, le istituzioni di ricerca, incluse quelle del settore sanitario – ha affermato il direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra- si possono individuare, sotto l’egida dell’Ispra, le migliori strategie anche per mitigare gli effetti del clima sulla qualità dell’aria».

Il direttore scientifico dell’Arpacal, Michelangelo Iannone, spiega: «sulla base dell’esperienza di altre agenzie, emerge l’opportunità di riuscire ad integrare l’attuale monitoraggio degli inquinanti con dati ancora più dettagliati circa le sorgenti emissive. Una specifica attività di monitoraggio delle emissioni sugli aeroporti – continua Iannone – così come sul traffico portuale e stradale, all’interno del settore trasporti, e delle attività produttive, ci consentirebbe di elaborare valutazioni di impatto sempre più dettagliate alla realtà regionale e supportare la pianificazione in modo coerente alla sostenibilità ambientale».

«Un particolare ringraziamento – conclude il direttore generale- al team tecnico che, coordinato dal Dirigente Tecnico Domenico Vottari, ha realizzato le attività previste dalla Convenzione con la Regione Calabria fino al 2020, prima di passare il coordinamento alla Dirigente Chimica Claudia Tuoto, Responsabile del Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza».