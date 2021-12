Affidamento da 39.040 euro per la registrazione audio e trascrizione dei consigli comunali lametini

Se ancora le sedute del consiglio comunale in streaming non sono divenute realtà a Lamezia Terme, come accade già invece per molte altre pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione Comunale con apposita determinata pubblica oggi sostiene «la necessità e la convenienza, per l’Ente, di appaltare il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale».

Attualmente il servizio in parola e’ stato affidato alla ditta aggiudicataria fino al 31 dicembre, con il nuovo appalto che, al costo di 39.040 euro sui bilanci 2022 e 2023, prevede 320 ore complessive di registrazione audio e 8000 facciate di pagina di trascrizione computerizzata delle sedute dei Consigli Comunali.

L’affidamento avverrà tramite richiesta di offerta sul Mepa entro 10 giorni dall’apertura della procedura.