Niente porta a porta per l’Immacolata e le altre modifiche alla raccolta differenziata per le festività natalizie

La Lamezia Multiservizi, precisando che al seguente comunicato seguirà avviso porta a porta, comunica il calendario della raccolta per le festività:

Mercoledì 8 Dicembre nessun servizio;

Sabato 25 dicembre: la raccolta verrà effettuata regolarmente come da calendario

Sabato 1 gennaio: nessun servizio

Domenica 2 Gennaio : verrà recuperata la raccolta dei rifiuti del sabato 1

Giovedì 6 gennaio: nessun servizio.

Per la Zona Nicastro Est ed Ovest, in cui il servizio è effettuato con turno notturno, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre il rifiuto dovrà essere esposto entro le 13 dello stesso giorno, invece sabato 1 gennaio la raccolta verrà effettuata regolarmente come da calendario