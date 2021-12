Approvato dalla giunta regionale il bilancio di previsione 2022-2024 ed altri 3 punti programmatici

«La giunta regionale, riunitasi questo pomeriggio alla Cittadella, ha dato il via libera al bilancio di previsione per gli anni 2022-2024: un documento fondamentale, approvato nei tempi previsti, che eviterà il ricorso all’esercizio provvisorio e, soprattutto, permetterà alla Regione di dotarsi di uno strumento di programmazione finanziaria per attuare le iniziative di governo che saranno intraprese nel prossimo anno». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Tra gli altri punti annunciati da Occhiuto: