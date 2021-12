Il 21 dicembre alle 18.30 inaugurazione della nuova mensa della Caritas diocesana di Lamezia Terme

Natale è dono, è donarsi. E mai, come in questo periodo, segnato da una forte crisi che ha colpito tantissime famiglie, il dono per l’altro non solo è un gesto di fraternità, ma anche di condivisione, di amore, di vicinanza all’altro. È con questo spirito che la Caritas diocesana di Lamezia Terme ha deciso di fare un dono all’intera comunità proprio in vista del Natale per far sentire ancora di più la vicinanza della Chiesa ai più piccoli, ai più indifesi, a chi viene spesso relegato ai margini della società, a chi soffre, alle persone sole.

Il 21 dicembre, infatti, alle 18.30 sarà inaugurata la nuova mensa della Caritas ospitata negli ampi locali del complesso interparrocchiale San Benedetto, con il cantiere visitato lo scorso anno da parte anche del vescovo Schillaci, che servirà 400 pasti al giorno. La mensa sarà gratuita per chi avrà la tessera perché bisognoso, con una quota per chi svolge invece qui servizio ed attività.

Un altro segno della presenza sul territorio della Chiesa che è in Lamezia e che va ad aggiungersi ai vari tasselli che, in questi mesi, il vescovo, Giuseppe Schillaci, ed il direttore della Caritas, don Fabio Stanizzo, hanno posizionato in quello che è il mosaico della carità per far sentire maggiore vicinanza a chi ha più bisogno. Quello della mensa, infatti, è un altro dei servizi che, in questi mesi, si sono affiancate all’esistente: le docce; il vestiario; il dormitorio.

Un messaggio di amore a tutti, perché, come, come dice papa Francesco, la carità non sia “un semplice obolo”, ma rappresenti ciò che dovrebbe essere: “l’abbraccio di Dio ad ogni uomo, in particolare agli ultimi ed ai sofferenti” che, specie in questo ultimo anno, sono notevolmente aumentati.