Una sola offerta per le luminarie cittadine installate per conto del Comune in alcune vie cittadine, con l’accensione che ha iniziato ad essere programmata già dalla giornata di ieri.

L’unica risposta alla richiesta di offerta tramite Mepa effettuata da Via Perugini è arrivata da La Commerciale Sud, che ha presentato un ribasso pari al 1% sull’importo posto a base di gara, per un servizio da 27.720 euro.