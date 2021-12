Ordinato l’abbattimento e piantumazione con altra specie di 49 alberi di alto fusto

Tra gli appalti da dover affidare nuovamente da parte del Comune di Lamezia Terme c’è anche quello della manutenzione del verde pubblico, in scadenza a fine anno ma con il capitolato già esaurito, e per andare incontro ad interventi straordinari per la pubblica sicurezza si procede tramite Mepa.

In tal senso si è determinato di approvare «il servizio di abbattimento al piede di 49 alberi di alto fusto, al fine di eliminare il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, e ripiantumazione con piante a portamento basso, redatto dall’ufficio verde pubblico», anche se sull’albo pretorio mancano gli allegati dichiarati, ovvero: capitolato speciale e prestazionale e disciplinare di gara, elenco piante da abbattere, elenco autorizzazioni Comando Carabinieri Forestale, quadro economico, patto di integrità e codice etico.

Viene prenotata la somma totale di 31.384,50 euro, con richiesta di offerta inviata alla cooperativa Malgrado Tutto, che già ha in gestione i tre principali parchi urbani cittadini e sta effettuando operazioni di pulizia straordinaria volontaria in altre zone della città.

Nello specifico l’atto amministrativo rimarca come «nel corso degli ultimi due anni si sono verificati sul territorio comunale diverse cadute di alberi di alto fusto, soprattutto in periodo autunno-inverno, con danni a strutture comunali e private. Atteso che non vi è la figura di un agronomo nell’organico comunale, sono stati richiesti nel corso del 2020 e 2021 specifici pareri al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme, a mezzo dei quali è stato accertato un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità consigliandone l’abbattimento e la ripiantumazione con altre essenze a portamento basso».

Inoltre si sottolinea come «il servizio di taglio al piede di alberi di alto fusto non può essere avviato con operatori e mezzi interni comunali, perché non sono sufficienti ed idonei per il tipo di lavoro da svolgersi, pertanto occorre rivolgersi al mercato esterno in particolare a ditte abilitate a svolgere tale servizio», giustificando che «per motivi di economicità e di Bilancio comunale è intenzione di questa stazione appaltante, al fine di ridurre i costi, valorizzare il legname ricavato e cederlo all’affidatario».