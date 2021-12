Completata la giunta Mascaro in conferenza stampa un parziale resoconto delle questioni in sospeso

Dopo aver completato in due tempi la giunta comunale, con alla fine una sola new entry rispetto al passato, questo pomeriggio è arrivata anche un’inconsueta conferenza stampa per gli standard di via Perugini per presentare i due assessori che si divideranno i settori tecnici, nota dolente dell’amministrazione lametina tra ritardi e carenza di personale.

Francesco Dattilo torna nuovamente assessore, dopo una prima non disponibilità, con le deleghe: nuove opere ed opere strategiche – manutenzione opere stradali e infrastrutturali, verde pubblico e parchi – ambiente – servizi cimiteriali – sezione lavori.

Volto nuovo è quello di Francesco Stella, cui spetteranno: pianificazione territoriale ed urbanistica – pianificazione nuove opere – sue – suap – protezione civile – mobilità urbana.

Prima della sospensione le deleghe che erano state attribuite a Dattilo erano: lavori pubblici, viabilità e manutenzione – trasporto pubblico locale – urbanistica e politica del territorio – protezione civile – ambiente – decoro urbano e verde pubblico – riqualificazione periferie.

Stella ringrazia «il sindaco e le persone che hanno incoraggiato questa mia nuova avventura», rispondendo poi alle domande dei giornalisti. Sull’ambito urbanistico «la carenza di personale è un problema non di immediata soluzione, ma dall’altro lato dobbiamo cercare di seguire la strada della semplificazione ed automazione dei processi autorizzativi. C’è poi il discorso del Psc, uno strumento urbanistico approvato ad oggi ancora manca e si dovrà partire e valutare dallo stato dell’arte dell’iter procedurale. In quasi 20 anni la normativa regionale ha subito 27 modifiche ed integrazioni, ed il Psc si deve inserire in questo quadro per poi arrivare all’approvazione in consiglio comunale». Intanto nelle prossime settimane le varie osservazioni ancora in sospeso saranno nuovamente oggetto di sedute della commissione consiliare urbanistica.

Sulla nuova composizione il sindaco Paolo Mascaro rimarca come «sugli aspetti tecnici si è scelto di dividere i compiti su due assessori, affidandoci a due professionisti che hanno sicuramente grande esperienza e passione per voler incidere. Dobbiamo lavorare per far fruttare al meglio tutti i finanziamenti ottenuti e che si potranno ottenere su ambiente, viabilità, sviluppo del territorio, urbanistica, per avere una crescita ordinata e ragionata in una città che è stata massacrata dall’abusivismo».

Le buone intenzioni, oltre ai rapporti e delibere di consiglio comunale, passano soprattutto dagli ingressi di forze nuove negli uffici comunali. Il sindaco ribadisce che «esistono emendamenti al bilancio statale che vanno incontro a comuni come il nostro che sono in piano di riequilibrio, dando la possibilità di avere ulteriori figure tecniche in servizio. Ci aspettiamo poi per la nostra politica di risanamento di poter quanto prima accedere a forze nuove sul piano assunzionale, anche in ottica dei finanziamenti del Pnrr».

Si ricorda poi il concordato preventivo della Lamezia Multiservizi, specificando come «non era scontato onorare gli impegni verso i creditori privilegiati entro il 10 dicembre, si sono pagati i 5.200.000 euro dovuti e si è anche in grado ora di poter partecipare alla richiesta di finanziamenti per rinnovare il parco auto del trasporto pubblico, ed altri saranno quelli previsti per quanto riguarda il tema del settore rifiuti».

Sul tema sanità, delega che non compare più tra gli assessori, Mascaro predica cautela «perché il tema dell’Azienda Zero che sarà discusso in consiglio regionale non è stato ancora presentato in tutti i suoi aspetti. Attendiamo di capire quali saranno gli sviluppi».

In tema di parchi sospesa la conferenza dei servizi per quello fotovoltaico nell’area industriale, contro cui il Comune si è schierato, mentre per altri in costruzione viene definito come ormai concluso quello della Piedichiusa «per il quale mancano le ultime rifiniture, dopo anche lo sforzo suppletivo del Comune per dotare di altri impianti di videosorveglianza», non si hanno novità su quello provinciale di via Savutano «ma dopo le elezioni provinciali spetterà ai consiglieri eletti spingere per il completamento di un’opera attesa da anni. La copertura doveva essere garantita dall’incasso della vendita di beni alienati dall’ente intermedio che non è avvenuta, ma i conti della Provincia non sono in questo momento tali da prevedere nuovi investimenti».

Sul nuovo palazzetto dello sport si ci affida alla risposta di ulteriori finanziamenti per la viabilità esterna avanzata alla Regione, con incontro richiesto per la prossima settimana, anche perché entro la fine del 2022 dovrà essere dato in gestione.

Sui 500.000 euro destinati dal Ministero dell’Interno per accelerare lo sgombero del campo rom di Scordovillo circa 100.000 sono prossimi ad essere affidati per la bonifica, mentre sull’ambito dell’integrazione l’assessore ai servizi sociali, Teresa Bambara, ricorda la fase che riguarda i piani di zona che dal 2017 ha visto delle innovazioni sui criteri ed ambiti di interlocuzione con le realtà del territorio. Le proposte delle associazioni nel tavolo tematico si sono concentrate sulla frequenza scolastica da parte dei minori, l’integrazione graduale di nuclei familiari con il trasferimento di famiglie in varie zone della città «chiedendo però la massima collaborazione del territorio» non nasconde l’assessore.

Sull’ambito della sicurezza urbana il vicesindaco Antonello Bevilacqua precisa che «grazie anche al lavoro del dirigente Marino, si sta portando avanti l’impianto di videosorveglianza all’entrata ed uscita dal campo rom, anche alla luce delle indagini giudiziarie che hanno riguardato lo smaltimento illecito dei rifiuti. Si sta però rivedendo in generale tutto il sistema di videosorveglianza cittadino, da aggiornare a livello tecnico e strutturale sia in centro per monitorare la movida che in zone più periferiche. Questo perché bisogna anche dar merito al corpo della polizia locale che è ampiamente sotto organico, con una trentina di dipendenti a fronte di una corpo che dovrebbe superare le 100 unità, e solo 19 agenti che sono abili per il servizio in strada». Queste carenze, oltre alle norme Covid da dover ancora rispettare, hanno suggerito al Comune di evitare di organizzare eventi per la notte di Capodanno, dovendo ancora valutare con la copertura turni la possibilità di chiudere Corso Numistrano nella notte tra 31 dicembre e 1 gennaio.

Di Covid parla direttamente anche l’assessore Dattilo, ricordano la propria esperienza personale con la malattia «anche per invitare la cittadinanza a non abbassare la guardia sul tema, avendo vissuto sia la malattia che successive complicazioni da cui sono uscito solo relativamente recentemente».

All’orizzonte dal punto di vista temporale rimangono vari aspetti: finanziamenti al momento “in sospeso” come Agenda Urbana, i contratti istituzionali di sviluppo, i progetti del Pnrr; affidamenti come la manutenzione stradale, del verde, la gestione degli impianti sportivi in scadenza a fine mese; opere pubbliche da affidare dopo la fase di “inagibilità documentale diffusa” esistente dal periodo del commissariamento post scioglimento (in tal senso dovrebbe essere conclusa l’opera di censimento degli immobili comunali effettuato dalla ditta esterna, con oggi pubblicato l’atto di liquidazione di quanto dovuto per “servizio di affiancamento per la redazione inventario dei beni mobili e immobili”).