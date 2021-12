Aperte le iscrizioni alla Banca Dati Esperti di Azienda Calabria Lavoro che verrà utilizzata per l’affidamento di incarichi esterni di supporto e assistenza per la realizzazione dei progetti affidati all’Ente, nonché come supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Le figure professionali saranno utilizzate solo nei casi in cui, per esigenze qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno, secondo la normativa vigente.

L’iscrizione alla suddetta Banca dati e i successivi aggiornamenti possono essere effettuati in ogni momento, non essendo previsto un termine di iscrizione, e la costituzione della Banca Dati non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.

L’inserimento nella Banca Dati non comporta alcun diritto e/o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Azienda Calabria Lavoro, ma la scelta dei professionisti di cui avvalersi verrà effettuata dall’Ente previa approvazione e pubblicazione di specifici Avvisi pubblici. Per far sì che la candidatura ad un singolo Avviso vada a buon fine è necessario che i soggetti interessati abbiano effettuato o effettuino preliminarmente l’iscrizione alla Banca Dati attraverso la registrazione sul portale.

Cinque le aree individuate dall’avviso preliminare:

A. Area Giuridico

Amministrativa e finanziaria. Project manager; Consulente giuridico e legale; Esperto in gestione amministrativa, monitoraggio e valutazione di progetti ftnanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali; Animatore territoriale; Esperto in internazionalizzazione; Esperto amministrativo in gestione di procedimenti amministrativi e redazione relativi prowedimenti; Esperto in appalti pubblici e gestione contratti; Esperto in contrattualistica pubblica anche nel settore della depurazione; Esperto legale amministrativo o economico ftnanziaio nelle tematiche della gestione dei rifiuti; Esperto economico – amministrativo nella realizzazione di progetti integrati; Consulente del lavoro; Revisore contabile; Rendicontatore; Coordinatore o Responsabile di progetto; Docente, Tutor, Coordinatore percorsi formativi.

Titoli di studio richiesti: – diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea triennale in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia e commercio, scienze sociali o equipollenti, secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito; diploma di scuola media superiore di ragioniere.

B. Area tecnico – scientifica

Esperto in programmazione e pianificazione strategica dello sviluppo locale e rurale; Esperto in analisi e pianificazione dei sistemi di trasporto; Esperto in progettazione integrata di programmi complessi, di rigenerazione e sviluppo urbano e di progettazione di opere pubbliche; Esperto in progettazione e direzione lavori anche nel settore idrico o della depurazione; Esperto supporto tecnico nella gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati; Esperto in infrastrutture portuali e trasporto marittimo; Esperto in impiantistica sportiva; Esperto tecnico nelle tematiche ambientali; Esperto in attività di controllo e collaudo; Esperto tecnico-amministrativo anche in materia di rilievi, pratiche catastali e lavori pubblici; Consulenza Ingegneristica; Ricerca scientificaeiwtovazione tecnologica; Esperto in gestione del territorio; Esperto in innovazione nei sistemi biologici e agroalimentari.

Titoli di studio richiesti: – diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea triennale in ingegneria, architettura, scienze geologiche, scienze biologiche, agrana o equipollenti o secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito, diploma di scuola media superiore di geometra.

C. Area sociale

Assistente Sociale; Psicologo; Sociologo; Educatore Professionale; Operatore legale; Operatore dell’accoglienza; Mediatore linguistico; Mediatore interculturale; Esperto in Programmazione e progettazione sociale e socio-sanitaria a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari; Tecnico dell’inserimento sociale e lavorativo; Esperto dell’integrazione sociale; Esperto in attivazione reti istituzionali e territoriali; Esperto in immigrazione; Esperto in inclusione sociale e pari opportunità; Esperto in povertà ed emergenza abitativa;

Titoli di studio richiesti: – diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea triennale in sociologia, psicologia, scier:øe dell’educazione e della formazione, scienze politiche, scienze sociali, o equipollenti, secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito.

D. Area comunicazione

Esperto in V/eb e Graphic design; Esperto in comunicazione pubblica e marketing; Addetto segreteria organizzativa; Animatore territoriale; Giornalista; Giornalista pubblicista; Mediatore linguistico.

Titoli di studio richiesti: – diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea triennale in scienze della comunicazione, giurisprudenza, scienze politiche, lettere, storia, mediazione linguistica e comunicazione interculturale o equipollenti secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito. Esclusivamente per le figure di giornalista e pubblicista è possibile candidarsi con il diploma di scuola media superiore unitamente alla relativa iscrizione all’albo

E. Area informatica

Amministratore di sistema; Specialista di sistemi in area web; Web developer; Sviluppatore software; operatore informatico; esperto informatico; esperto in gestione dei Data Base, data processing e system analysis.

Titoli di studio richiesti: – diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea triennale in informatica, ingegneria, architettura o equipollenti secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito; diploma di scuola media superiore di perito informatico, tecnico informatico e telecomunicazioni o diploma di scuola media superiore e altro titolo in ambito informatico

Il link alla piattaforma di iscrizione