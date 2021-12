Si torna a parlare di Contratti Istituzionali di Sviluppo in via Perugini con 2 progetti legati alla viabilità

Si torna a parlare di Contratti Istituzionali di Sviluppo in via Perugini, dopo il sostanziale nulla di fatto delle precedenti proposte avanzate dal Comune ma non andate avanti a livello nazionale.

Oggi la giunta Mascaro ha approvato due nuove proposte «ritenute fondamentali e strategiche nell’ambito della mobilità e dello sviluppo del Territorio denominate: Realizzazione di arteria panoramica collinare – Sambiase Nord “Bu.Pi.Sa.Cro”; Lamezia mobilità sostenibile e sicura».

Nel primo progetto il finanziamento richiesto alla Regione è di 9.441.048,22 euro, per il secondo 24.520.682,44 euro, con delibera arrivata l’ultimo giorno utile per presentare le proposte.

Si precisa poi che «gli interventi previsti sono coerenti con il DUP e la Programmazione Triennale approvata che prevede tale tipologia di interventi per l’annualità 2022 per un importo complessivo di 70.106.947,92 euro e che in caso di concessione di finanziamento verrà rimodulato in coerenza con gli importi delle schede di progetto oggetto di approvazione».