Urgenti verifiche idrauliche Acquedotto di “Bella Alto”, senza acqua il centro di Nicastro

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata odierna, a partire dalle 09:30 circa, verrà temporaneamente sospesa la fornitura idrica nella zona centrale di Lamezia Terme (Nicastro) per consentire ai tecnici della Società l’effettuazione di urgenti verifiche sulla condotta principale che realizza il sistema di distribuzione dell’acqua potabile a valle del serbatoio di Bella Alto.

Si prevede che, per il completamento dei lavori, siano necessarie alcune ore. Il ripristino della regolare fornitura idrica resta, in ogni caso, è subordinato al completamento dell’intervento, il quale sarà condotto con celerità per evitare di arrecare eccessivi disagi alla popolazione interessata dalla sospensione.

Le zone sono quelle di: Via Francesco Ferlaino, Via E. Toti, Via Calia, Via Milite Ignoto, Via Fabio Filzi, Via dei Giardini, Via Oberdan, Via Raffaele Matarazzo, Via Conforti, Via Trempa, Via Volturno, Via Sapri, Via Vignola Stella, Via Ubaldo De Medici, Via A. D’Ippolito, Via Lissania, Via P. Celli, Salita F.lli Maruca, Via Mons. Vittorio Moietta, Via Garibaldi, Corso Numistrano, Piazza S. Giovanni, Via San Giovanni, Via S. Notaro, Ponte S. Antonio, Piazzale S. Antonio e Via Padre Pio di Pietrelcina.