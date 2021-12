Nuovi interventi di manutenzione per refettori scolastici, Palasparti, Teatro Costabile, delegazione Sambiase

Affidati, all’interno dell’importo residuo rimasto sul massimo previsto dall’accordo quadro 2020-2022, ulteriori lavori di manutenzione su immobili comunali lametini.

Nella determina pubblicata ieri si specifica che «le lavorazioni relative all’Accordo Quadro Biennale 2020/2022 sono in corso d’esecuzione», rilevando come «durante il corso delle lavorazioni è emersa l’esigenza di effettuare lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto preventivato in fase di appalto, che prevedono interventi presso alcuni refettori scolastici, rispetto ai quali è necessario rispettare inoltre la tempistica impartita dall’ASP – Dipartimento Tutela della Salute e Nutrizione – Distretto di Lamezia Terme, e presso alcuni immobili di proprietà comunale quali Delegazione dell’ex Comune di Sambiase, Palazzetto dello Sport A.Sparti, Teatro Costabile (ex Politeama) e il ripristino della funzionalità delle riserve idriche negli edifici scolastici».

Verificato che «l’importo dei lavori dell’accordo quadro originario ammonta ad 804.000 euro, e che la somma totale degli affidamenti ammonta ad oggi a 558.346,08», si impegnano così i fondi per gli interventi previsti, ovvero:

Palazzetto dello Sport Alfio Sparti € 10.000

Maggiore Perri – Pitagora – refettorio € 25.000

Copertura Teatro Costabile € 40.000

Scuola Nicotera – realizzazione bagni piano terra € 20.000

Don Bosco – refettorio € 25.000

Copertura delegazione Sambiase € 17.000

Riserve idriche scuole € 30.000

L’impegno di 121.859,94 euro rientra così nel secondo contratto attuativo dei lavori in oggetto alla ditta Edil Service Talarico S.r.l , trovando copertura nell’importo residuo dei lavori rientranti nell’accordo quadro che era pari a 245.653,92 euro.