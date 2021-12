Perdita idrica nella frazione di Sambate nel comune di Platania, disservizi idrici nelle frazioni collinari lametine

In merito ai “disservizi fascia collinare Sambiase – Nicastro” del 20 dicembre, la So.Ri.Cal. S.p.A. ha individuato le cause dell’irregolarità sul flusso idrico diretto ai serbatoi di accumulo e compenso cittadini in una perdita idrica nella frazione di Sambate nel comune di Platania.

Dalla sede della Società regionale informano che questa mattina avrà inizio l’intervento di riparazione della condotta di adduzione e che, per consentire un efficace e sicuro intervento, verrà temporaneamente sospesa la fornitura idrica ai serbatoi della fascia collinare/montana. Questi continueranno ad erogare la normale fornitura idrica agli utenti attingendo a tutte le disponibilità di accumulo presenti.

Il ripristino della funzionalità idraulica della tubazione è previsto, salvo impedimenti, nel pomeriggio. Eventuali disservizi potrebbero verificarsi sulle zone della fascia montana di Lamezia Terme: Acquafredda, San Minà, Vallericciardo Superiore e Inferiore, Acquadauzano Basso e Alto, Mitoio, Crozzano, Santa Maria, Gabella, Piano Luppino, Bucolia, Vonio, Serra Castagna, Telara, Serra Annunziata, Casturi, Caria.