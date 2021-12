Il Comune di Lamezia Terme, per l’esercizio finanziario 2021, è risultato beneficiario della somma di 5.524,90 euro quale quota 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata dai residenti del Comune di Lamezia Terme a sostegno delle attività sociali, giusto dichiarazioni per l’anno di imposta 2018.

Tale somma è stata destinata ieri dalla giunta Mascaro a co-finanziare le attività del Centro antiviolenza “Demetra” sito in via Garibaldi, demandando l’individuazione degli interventi al partenariato pubblico-privato che costituisce il centro antiviolenza, alla luce dei bisogni dal medesimo partenariato valutati e delle programmazioni già in essere.