Videomessaggio di auguri del vescovo Giuseppe Schillaci

Gli auguri del vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, alla città in occasione del Natale.

Domani alle 10:30, Natale del Signore, Schillaci celebrerà la Santa Messa del giorno in Cattedrale.

A nome della comunità arrivano poi anche gli auguri di don Pino Angotti, Vicario Generale: «Reverendissimo Padre Vescovo! Vogliate accettare dall’intera Comunita’ Diocesana, in tutte le sue componenti di Presbiteri, Diaconi, Seminaristi, Religiosi, Religiose, Fedeli Laici, gli auguri più sinceri per un Natale del Signore gioioso e ricco di ogni bene in Lui. Ci aiuti il Bambino di Betlemme a riconoscerlo in ogni volto, in ogni situazione, in ogni vita che quotidianamente siamo chiamati a servire con il nostro impegno apostolico».

«Ci aiuti a testimoniarLo con la nostra vita con il nome che ha scelto di assumere: Emmanuele, Dio con noi! per vincere così ogni solitudine e ogni forma di possibile isolamento esistenziale, ecclesiale, sociale» continua don Pino Angotti, citando poi Tonino Bello per «trovare con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera»