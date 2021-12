Confermate le intenzioni azionarie del Comune nelle società partecipate, ipotesi di relazioni trimestrali in commissione

Vigilia di consiglio comunale in seconda commissione consiliare senza grossi sussulti politici, ma non senza imprevisti.

Approvata la pratica del bilancio consolidato 2020, con il parere dei revisori dei conti a sollecitare un miglior tempismo da parte degli uffici comunali e delle società in ambito di riconoscimento di crediti/debiti ed approvazione dei bilanci societari, un primo ostacolo su cui si ci ferma è il parere non reso dal collegio dei revisori sulla proposta di razionalizzazione delle società partecipate.

Se la giunta lunedì ha di fatto confermato l’attuale situazione vigente, l’attuale collegio reputa che non sia previsto un proprio pronunciamento sulla pratica, secondo quanto previsto da Tuel e Regolamento, ed i consiglieri avanzano delle perplessità sul giudizio visti i pareri resi in precedenza.

A dipanare i dubbi giungono così la dirigente Aiello ed il sindaco Mascaro, relazionando sulla comunicazione via mail ricevuta, e rassicurando sulla correttezza della pratica la cui approvazione deve avvenire entro fine anno.

Aspetto che per altro riguarda temi già affrontati, in altri documenti, dallo stesso collegio dei revisori senza avere avuto osservazioni e segnalazioni sulla necessità di dover rimettere sul mercato quote di società partecipate (il Comune, a vario titolo, è all’interno di Sacal, Lameziaeuropa, Lamezia Multiservizi).

A margine arriva invece l’ipotesi di avere con i rappresentanti nominati nelle partecipate due diversi momenti di confronto con i consiglieri comunali: oltre alla relazione semestrale da dover inviare al consiglio comunale da norma, si sta valutando anche di poter avere dei momenti di confronto in commissione con cadenza trimestrale, così da poter anche avere aggiornamenti più cadenzati sui lavori e le attività delle società di cui si è azionisti.