Domani nuovo consiglio comunale su bilancio consolidato 2020, partecipate e debiti fuori bilancio

Torna il consiglio comunale, con prima convocazione fissata per le 10.30 di domani e la seconda alle 11.45 di venerdì.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato 2020, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, 20 debiti fuori bilancio e la comunicazione del completamento della giunta comunale.

Seduta preliminare questa mattina in seconda commissione per gli aspetti economici, dopo la trattazione precedente che aveva visto divergenze in merito alla normativa sulla privacy o la completezza dei dati.